Однако в финансовых расчетах без несколько углубленных знаний по математике иногда просто не обойтись. Учеба24 при поддержке партнера Canon собрала объяснения к нескольким базовым формулам, которые станут полезными как для заемщиков денег, так и для предпринимателей или инвесторов.
Интересно Накопительные финансовые программы: здоровье и будущее, которые можно купить за деньги
Простые проценты
Украинцы, которые вкладывают деньги в банковские депозиты, часто имеют дело с простыми процентами. Хотя банки обычно сами рассчитывают, сколько прибыли вкладчик получит за инвестицию, определить реальный доход можно и самостоятельно.
Учреждения, которые предлагают открывать депозитные счета, оказывают процентную ставку в годовых. В условиях выплаты этих процентов ежемесячно и без возможности капитализации, с целью определения ежемесячных выплат, применяется следующая формула:
S = W / t * S1
В этой формуле:
-
S – сумма ежемесячных выплат;
-
W – процентная ставка по депозиту в сотых;
-
t – срок действия депозитного договора в месяцах;
-
S1 – сумма вклада.
Пример использования формулы
Вы хотите открыть депозит под 9 процентов годовых на срок 12 месяцев, а сумма вашего вклада составляет 1 000 гривен. В таком случае, формула будет выглядеть так:
0,09 / 12 * 1 000 = 7,50 гривен
Это сумма выплат, которую вы будете получать ежемесячно до окончания срока действия договора. Чтобы вычислить общий доход, необходимо просто умножить эти выплаты на количество месяцев, в течение которых будет действовать депозит, а именно:
7,50 * 12 = 90 гривен
После окончания действия договора общая сумма выплат составит 1 090 гривен, то есть будет включать размер первоначального денежного вклада и проценты прибыли, которые в этом случае в целом составлять 90 гривен за 12 месяцев без уплаты налогов.
Как посчитать процент / Фото Pexels
Сложные проценты
Хотя название сложных процентов будто говорит само за себя, ничего тяжелого в методах их расчетов, на самом деле, нет. Тем более формула вычисления понадобится не только депозитным вкладчикам, но и тем, кто хочет взять деньги в кредит.
Сложные проценты в депозитах являются хорошим математическим инструментом, который помогает уберечь деньги от инфляции и получать реальный пассивный доход, а заемщикам определить пеню, которую придется платить в условиях несвоевременного закрытия задолженности.
В обоих случаях действует принцип финансовой капитализации, то есть деньги или задолженность приумножаются в зависимости от уже накопленной суммы долга или общего капиталовложения.
Как приумножить деньги / Фото Pexels
Сложные проценты в депозитах, в отличие от простых, не выплачиваются инвестору систематически, а прибавляются к сумме вклада. Простыми словами, деньги создают деньги, а реальный доход от инвестиции постепенно только растет.
Для расчета сложных процентов используют следующую формулу:
S = S1 * (1 + W)tn
В этой формуле есть следующие значения:
-
S – сумма, которую в конце договора получит вкладчик;
-
S1 – начальный вклад;
-
W – процентная ставка по депозиту в сотых;
-
t – количество лет, в течение которых действует договор;
-
n – периодичность составления процента (обычно 1 раз в год).
Пример использования формулы
Допустим, что 10 лет назад вы положили 3 000 гривен под 9 процентов с опцией капитализации и ежегодным составлением процента. Всего сегодня банк выплатил бы вам:
3 000 * (1 + 0,09)10*1 = 7 102,09 гривны
С вложенных 3 000 гривен вы бы получили дополнительно 4 102,09 гривен прибыли без уплаты налогов, и это даже больше, чем сумма общей инвестиции. Конечно, инфляция за 10 лет сделает свое дело, и деньги потеряют цену.
Посчитайте, как гипотетически мог бы вырасти ваш доход, если бы вы вложили деньги в одной из самых стабильных валют мира, в частности в швейцарском франке или фунтах стерлингов и на более долгий срок.
Сравнить доходность помогут принтеры Canon серии Megatank. Распечатайте свои расчеты без лишних усилий, ведь в устройствах Canon печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.
Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал
Удобные флаконы со специальными отверстиями помогут легко позаботиться о наполнении чернильниц, а их вместительность позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.
Формула для инвесторов
Осматривая возможности денежных вложений в перспективные проекты, инвесторы пользуются простой формулой, которая помогает определить примерный уровень их прибыли.
Как инвесторы рассчитывают потенциальную прибыль / Фото Pexels
Формула выглядит так:
N = 72 / R
Подписывая договор о том, что для открытия чужого бизнеса инвестор будет получать 8 процентов годовых от своих капиталовложений, можно определить, когда он получит вдвое больше денег:
72 / 8 = 9 лет
Цифра 72 в данной формуле является постоянной, R означает процентный прогноз, а N – количество лет, которые понадобятся для удвоения инвестиции.
Расчеты не являются точными, ведь в сфере бизнеса на все влияет множество различных факторов. Однако в реальной перспективе, вложив 500 тысяч гривен в чужой проект, пассивный доход инвестора через 9 лет может составлять 1 миллион гривен.
Какой принтер выбрать для дома: смотрите видео