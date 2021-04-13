Однако в финансовых расчетах без несколько углубленных знаний по математике иногда просто не обойтись. Учеба24 при поддержке партнера Canon собрала объяснения к нескольким базовым формулам, которые станут полезными как для заемщиков денег, так и для предпринимателей или инвесторов.

Интересно Накопительные финансовые программы: здоровье и будущее, которые можно купить за деньги

Простые проценты

Украинцы, которые вкладывают деньги в банковские депозиты, часто имеют дело с простыми процентами. Хотя банки обычно сами рассчитывают, сколько прибыли вкладчик получит за инвестицию, определить реальный доход можно и самостоятельно.

Учреждения, которые предлагают открывать депозитные счета, оказывают процентную ставку в годовых. В условиях выплаты этих процентов ежемесячно и без возможности капитализации, с целью определения ежемесячных выплат, применяется следующая формула:

S = W / t * S 1

В этой формуле:

S – сумма ежемесячных выплат;

W – процентная ставка по депозиту в сотых;

t – срок действия депозитного договора в месяцах;

S 1 – сумма вклада.

Пример использования формулы

Вы хотите открыть депозит под 9 процентов годовых на срок 12 месяцев, а сумма вашего вклада составляет 1 000 гривен. В таком случае, формула будет выглядеть так:

0,09 / 12 * 1 000 = 7,50 гривен

Это сумма выплат, которую вы будете получать ежемесячно до окончания срока действия договора. Чтобы вычислить общий доход, необходимо просто умножить эти выплаты на количество месяцев, в течение которых будет действовать депозит, а именно:

7,50 * 12 = 90 гривен

После окончания действия договора общая сумма выплат составит 1 090 гривен, то есть будет включать размер первоначального денежного вклада и проценты прибыли, которые в этом случае в целом составлять 90 гривен за 12 месяцев без уплаты налогов.

Как посчитать процент / Фото Pexels

Сложные проценты

Хотя название сложных процентов будто говорит само за себя, ничего тяжелого в методах их расчетов, на самом деле, нет. Тем более формула вычисления понадобится не только депозитным вкладчикам, но и тем, кто хочет взять деньги в кредит.

Сложные проценты в депозитах являются хорошим математическим инструментом, который помогает уберечь деньги от инфляции и получать реальный пассивный доход, а заемщикам определить пеню, которую придется платить в условиях несвоевременного закрытия задолженности.

В обоих случаях действует принцип финансовой капитализации, то есть деньги или задолженность приумножаются в зависимости от уже накопленной суммы долга или общего капиталовложения.

Как приумножить деньги / Фото Pexels

Сложные проценты в депозитах, в отличие от простых, не выплачиваются инвестору систематически, а прибавляются к сумме вклада. Простыми словами, деньги создают деньги, а реальный доход от инвестиции постепенно только растет.

Для расчета сложных процентов используют следующую формулу:

S = S 1 * (1 + W)tn

В этой формуле есть следующие значения:

S – сумма, которую в конце договора получит вкладчик;

S 1 – начальный вклад;

W – процентная ставка по депозиту в сотых;

t – количество лет, в течение которых действует договор;

n – периодичность составления процента (обычно 1 раз в год).

Пример использования формулы

Допустим, что 10 лет назад вы положили 3 000 гривен под 9 процентов с опцией капитализации и ежегодным составлением процента. Всего сегодня банк выплатил бы вам:

3 000 * (1 + 0,09)10*1 = 7 102,09 гривны

С вложенных 3 000 гривен вы бы получили дополнительно 4 102,09 гривен прибыли без уплаты налогов, и это даже больше, чем сумма общей инвестиции. Конечно, инфляция за 10 лет сделает свое дело, и деньги потеряют цену.

Посчитайте, как гипотетически мог бы вырасти ваш доход, если бы вы вложили деньги в одной из самых стабильных валют мира, в частности в швейцарском франке или фунтах стерлингов и на более долгий срок.

Сравнить доходность помогут принтеры Canon серии Megatank. Распечатайте свои расчеты без лишних усилий, ведь в устройствах Canon печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Удобные флаконы со специальными отверстиями помогут легко позаботиться о наполнении чернильниц, а их вместительность позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Важно! Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Формула для инвесторов

Осматривая возможности денежных вложений в перспективные проекты, инвесторы пользуются простой формулой, которая помогает определить примерный уровень их прибыли.

Как инвесторы рассчитывают потенциальную прибыль / Фото Pexels

Формула выглядит так:

N = 72 / R

Подписывая договор о том, что для открытия чужого бизнеса инвестор будет получать 8 процентов годовых от своих капиталовложений, можно определить, когда он получит вдвое больше денег:

72 / 8 = 9 лет

Цифра 72 в данной формуле является постоянной, R означает процентный прогноз, а N – количество лет, которые понадобятся для удвоения инвестиции.

Расчеты не являются точными, ведь в сфере бизнеса на все влияет множество различных факторов. Однако в реальной перспективе, вложив 500 тысяч гривен в чужой проект, пассивный доход инвестора через 9 лет может составлять 1 миллион гривен.

Какой принтер выбрать для дома: смотрите видео