Однако зарплаты учителя на содержание семьи Евгению не хватало, поэтому он в свободное от работы время занимался монтажом подвесных потолков. Сейчас мужчина живет по правилу золотого треугольника, благодаря которому стал финансово независимым.

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Что известно о бывшем учителе математики

Сегодня Евгений Пенцак является руководителем магистерской программы бизнес-аналитики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы, а также известным экспертом по финансам.

В прошлом мужчина стал соорганизатором известного ученического математического конкурса "Кенгуру" и соучредителем интеллектуальной игры Thinkers, которую сейчас перевели на английский и польский языки, и которая сегодня выходит на международные рынки.

Благодаря Международному фонду "Возрождение" учитель смог вступить в Лозаннский университет Швейцарии, где познакомился со многими финансистами и экономистами, в том числе с Жаном Тироль, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом.

Множество местных специалистов имели не один, а несколько направлений деятельности, которые слаживались в так называемый "золотой треугольник".

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В чем заключается суть золотого треугольника

В распоряжении каждого человека есть время, и каждый должен уметь эффективно управлять этим ресурсом. По мнению Евгения, учителям не стоит выбирать максимальное количество часов в школах, ведь эта работа есть малооплачиваемой.

Вместо этого нужно заниматься репетиторством, предоставлять консультативные услуги или заняться собственным бизнесом. Любое занятие должно быть максимально эффективным с точки зрения экономической теории, то есть надо тратить как можно меньше времени ради наибольшей прибыли.

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Золотой треугольник должен подбираться индивидуально, однако должен отвечать всем 5 стратегиям жизни:

Живучести . Человек учится выдерживать все вызовы жизни и двигается дальше.

. Человек учится выдерживать все вызовы жизни и двигается дальше. Подвижности . Человек пытается крутить педали изо всех сил, чтобы не упасть, быть максимально устойчивым и эффективным.

. Человек пытается крутить педали изо всех сил, чтобы не упасть, быть максимально устойчивым и эффективным. Робастности . Другими словами – стратегия гиперстойкости, когда человек научился рушить барьеры, которые создают обстоятельства.

. Другими словами – стратегия гиперстойкости, когда человек научился рушить барьеры, которые создают обстоятельства. Гибкости . Способность адаптироваться к необратимым глобальным изменениям.

. Способность адаптироваться к необратимым глобальным изменениям. Антиломкости. Когда человек умеет застраховать себя от провала другими, максимально неуязвимыми отраслями работы и жизни.

Чтобы быть устойчивым, гибким и неуязвимым, каждому и нужен "золотой треугольник", ведь что бы ни случилось с одним видом деятельности, подушку безопасности предоставит второй или третий.