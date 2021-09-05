Писала о "карателях": мать пророссийского боевика устроилась в украинский вуз

Ольга Черная преподает в городе Бахмут в Горловском институте иностранных языков. А еще несколько лет назад она проводила пропагандистские занятия в ОРДО.

Женщина также распространяла в соцсетях антиукраинские публикации. Более того, сын женщины был пророссийским боевиком, который погиб во время освобождения Бахмута.

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Проводила уроки политинформации в ОРДЛО

Директор института Евгения Белицкая рассказала, что Ольга Черная действительно работает у них культорганизатором. Она также добавила, что не видит никаких преград для трудоустройства женщины, а решать ситуацию с Ольгой Черной должны правоохранители, а не администрация вуза.

В сети есть видео так называемого "министерства информации" самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса. Оно называется "Урок политинформации в МОУ № 5 города Донецка". Там Ольга Черная говорит пропагандистские высказывания на фоне символики псевдореспубликы.

Сюжет об уроке Ольги Черной в ОРДЛО: смотрите видео

Кроме того, на уроке она говорит ученикам, что "мы должны знать, чем живет наша республика".

Сейчас Ольга Черная преподает в Бахмуте – на украинской территории. Но в соцсетях много пропагандистских публикаций. Кстати, есть также фото с запрещенной в Украине символикой.

Черная внесена в базу "Миротворца"

Ольга Черная внесена в базу "Миротворца" как пособник террористов так называемой "ДНР", а также за антиукраинскую пропаганду и агитацию.

Кроме того, она мать погибшего "ополченца". Ее сын Сергей Иочков по прозвищу Велес был пророссийским боевиком. В 2014 году он участвовал в оккупации Артемовска, который позже переименовали в Бахмут. Погиб во время его освобождения.

"Душа моя печалью смертельной! 7 июня погиб мой сын Сергей, погиб как герой, защищая свой край, свой город от карателей", – написала женщина в соцсетях.

Директор департамента образования Донецкой ОГА Татьяна Сидашева заявила в комментарии, что правоохранительные органы должны разбираться в этой ситуации.

Журналисты издания пытались взять комментарий у самой Черной, ведь директор вуза обещала передать их контакты учительнице. Однако та с изданием не связалась.

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