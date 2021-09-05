Писала о "карателях": мать пророссийского боевика устроилась в украинский вуз
Источник:"Вільне радіо"
Ольга Черная преподает в городе Бахмут в Горловском институте иностранных языков. А еще несколько лет назад она проводила пропагандистские занятия в ОРДО.
Женщина также распространяла в соцсетях антиукраинские публикации. Более того, сын женщины был пророссийским боевиком, который погиб во время освобождения Бахмута.
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Проводила уроки политинформации в ОРДЛО
Директор института Евгения Белицкая рассказала, что Ольга Черная действительно работает у них культорганизатором. Она также добавила, что не видит никаких преград для трудоустройства женщины, а решать ситуацию с Ольгой Черной должны правоохранители, а не администрация вуза.
В сети есть видео так называемого "министерства информации" самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса. Оно называется "Урок политинформации в МОУ № 5 города Донецка". Там Ольга Черная говорит пропагандистские высказывания на фоне символики псевдореспубликы.
Сюжет об уроке Ольги Черной в ОРДЛО: смотрите видео
Кроме того, на уроке она говорит ученикам, что "мы должны знать, чем живет наша республика".
Сейчас Ольга Черная преподает в Бахмуте – на украинской территории. Но в соцсетях много пропагандистских публикаций. Кстати, есть также фото с запрещенной в Украине символикой.
Черная внесена в базу "Миротворца"
Ольга Черная внесена в базу "Миротворца" как пособник террористов так называемой "ДНР", а также за антиукраинскую пропаганду и агитацию.
Кроме того, она мать погибшего "ополченца". Ее сын Сергей Иочков по прозвищу Велес был пророссийским боевиком. В 2014 году он участвовал в оккупации Артемовска, который позже переименовали в Бахмут. Погиб во время его освобождения.
"Душа моя печалью смертельной! 7 июня погиб мой сын Сергей, погиб как герой, защищая свой край, свой город от карателей", – написала женщина в соцсетях.Обратите внимание! Директор департамента образования Донецкой ОГА Татьяна Сидашева заявила в комментарии, что правоохранительные органы должны разбираться в этой ситуации.
Журналисты издания пытались взять комментарий у самой Черной, ведь директор вуза обещала передать их контакты учительнице. Однако та с изданием не связалась.
Коротко о последних подобных инцидентах
- В апреле 2021 года на Харьковщине пограничники разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками на Донбассе. Они направлялись с временно оккупированных территорий через Россию в Украину.
- В тот же день на Харьковщине СБУ задержала автобусы с титушками, которые должны были дестабилизировать ситуацию в регионе. Известно, что их заказала пророссийская политическая сила Украины.
- Подробнее о том, как дети на оккупированных территориях пытаются преодолевать пропаганду читайте здесь.