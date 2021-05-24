В школах не будет массового продолжения обучения на лето, – Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что в некоторых регионах продолжили обучение в школах на летний период. Однако массового продолжения занятий на июнь не будет.

Шкарлет пояснил, что обучение на лето продлили только в тех школах, где использовали каникулы или не выдержали нормы относительно продолжительности и выполнения образовательной программы.

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По его словам, обучение продлили на недолгие периоды, ведь согласно законодательству, учебный процесс должен длиться 175 рабочих дней.

Но массового продолжения обучения, чтобы забрать у детей летние каникулы, не будет. Во-первых, это законодательно запрещено. Во-вторых, на сегодня есть во "Всеукраинской школе онлайн" возможности для учителя и ученика,

– заверил министр образования.

Шкарлет отметил, что учитель должен оттестировать и посмотреть личную траекторию каждого своего ученика и определить, где у него есть провалы, где он что-то недоучил. Для того, чтобы потом индивидуально с ним позаниматься.

Где дети будут учиться летом

К слову, школы в нескольких городах Украины решили продлить срок учебного года еще в июне для школьников.

В каких областях школы продолжили обучение на лето:

в Сумах – до 11 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

начальные школы в Кропивницком – до 7 или даже 14 июня;

некоторые школы Днепра – до 28 мая, 11 июня и даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, до 4 и 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня;

в Одессе – 90 школ – до 4 июня, еще 7 школ – до 28 мая, а другие учреждения – до 8 июня.

В то же время в Киеве обучение в школах завершится уже 28 мая. Продолжать уроки на июнь в столичных учебных заведениях не будут.