Шкарлет пояснил, что обучение на лето продлили только в тех школах, где использовали каникулы или не выдержали нормы относительно продолжительности и выполнения образовательной программы.
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По его словам, обучение продлили на недолгие периоды, ведь согласно законодательству, учебный процесс должен длиться 175 рабочих дней.
Но массового продолжения обучения, чтобы забрать у детей летние каникулы, не будет. Во-первых, это законодательно запрещено. Во-вторых, на сегодня есть во "Всеукраинской школе онлайн" возможности для учителя и ученика,
– заверил министр образования.
Шкарлет отметил, что учитель должен оттестировать и посмотреть личную траекторию каждого своего ученика и определить, где у него есть провалы, где он что-то недоучил. Для того, чтобы потом индивидуально с ним позаниматься.
Где дети будут учиться летом
К слову, школы в нескольких городах Украины решили продлить срок учебного года еще в июне для школьников.
В каких областях школы продолжили обучение на лето:
- в Сумах – до 11 июня;
- в Черкассах – до 8 июня;
- в Хмельницком – до 11 июня;
- в Тернополе – до 8 июня;
- в Полтаве – до 9 июня;
- в Харькове – до 5 июня;
- начальные школы в Кропивницком – до 7 или даже 14 июня;
- некоторые школы Днепра – до 28 мая, 11 июня и даже до конца июня;
- в Херсоне – до 10 июня;
- на Волыни – до 30 мая, до 4 и 16 июня;
- в Чернигове – до 4 июня.
В то же время в Киеве обучение в школах завершится уже 28 мая. Продолжать уроки на июнь в столичных учебных заведениях не будут.