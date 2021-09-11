Массовое отравление школьников в Хмельницком: за дело взялась полиция
Источник:Нацполиция
Правоохранители открыли уголовное производство из-за массового отравления учеников начальной школы в Хмельницком. Количество пострадавших уже больше 90 школьников.
Правоохранители сообщили, что уже назначили ряд экспертиз. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.
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В Нацполиции рассказали: сообщение о первых 4-х госпитализированных правоохранители получили еще 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных возросло. Кроме того, увеличилось количество детей, которые лечатся дома.
По состоянию на 10 сентября в результате отравления пострадали 92 ребенка. К правоохранителям обратились более 30 родителей.
Учебное заведение временно перешло на дистанционный режим обучения. Эксперты уже взяли необходимые пробы еды и продуктов. Также необходимые анализы сдали работники учебного заведения, ответственные за приготовление пищи.
Массовое отравление в Хмельницком: главное
- В Хмельницком учебно-воспитательном объединении произошло массовое отравление школьников.
- Среди пострадавших – ученики 1 – 4 классов.
- Более 10 человек оказались на больничных койках.
- В департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета сообщили, что Госпродпотребслужба уже направила в эту школу своих специалистов.