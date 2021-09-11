Правоохранители сообщили, что уже назначили ряд экспертиз. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

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В Нацполиции рассказали: сообщение о первых 4-х госпитализированных правоохранители получили еще 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных возросло. Кроме того, увеличилось количество детей, которые лечатся дома.

По состоянию на 10 сентября в результате отравления пострадали 92 ребенка. К правоохранителям обратились более 30 родителей.

Учебное заведение временно перешло на дистанционный режим обучения. Эксперты уже взяли необходимые пробы еды и продуктов. Также необходимые анализы сдали работники учебного заведения, ответственные за приготовление пищи.

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