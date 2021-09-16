Работников учебных заведений будут обследовать на то, являются ли они носителями золотистого стафилококка. Соответствующее решение приняли после резонансного отравления в Хмельницком.

Ранее В ОП рекомендуют отстранить директора школы в Хмельницком, где отравились дети

Бригады будут работать по всей стране

Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад. Бригады будут работать по всей территории страны,

– написал министр.

В Минздраве обещают, что отработают механизмы усиления контроля за медосмотрами работников. Президент Зеленский дал поручение Госпотребслужбе, Минздраву, Минэкономики и Минобразования разработать юридический механизм внезапных проверок.

Как отреагировал на случай в школе в Хмельницком Сергей Шкарлет? Министр образования уже тоже пообещал внезапные проверки в школах из-за случая массового отравления. Также он раскритиковал органы местного самоуправления, которые не сообщили МОН об инциденте.

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Коротко об отравлении учеников в Хмельницком

В больницы 5 сентября с симптомами отравления попали сначала несколько учеников начальной школы.

Уже через несколько дней количество больных приблизилось к сотне.

Заведение перешло на дистанционное обучение.

Золотистый стафилококк обнаружили сразу у 4 работников пищеблока.

Полиция возбудила уголовное производство.

Текст публикации Виктора Ляшко:

Внезапные проверки – визиты для внезапного обследования работающих на предмет носительства золотистого стафилококка будут возобновлены.

Такое решение было принято по результатам совещания у Президента Украины Владимира Зеленского относительно ситуации вокруг факта массового отравления детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении № 1 "Школа – детский сад".

Как показало расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, вспышка произошла вследствие обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока заведения.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад. Бригады будут работать по всей территории страны.

Президент Украины поручил Минэкономики, Минздраву, МОН и Госпродпотребслужбе отработать юридические механизмы проведения указанных внезапных проверок.

Министерство здравоохранения дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях. Нам важно, чтобы питание в образовательных учреждениях было безопасным и здоровым.