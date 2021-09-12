Массовое отравление в Хмельницком: в больнице до сих пор остаются 15 человек

Сейчас на больничных койках находятся 15 пострадавших в результате массового отравления в Хмельницком учебно-воспитательном объединении. Среди них – 14 детей и взрослый.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

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Предварительный диагноз – ротавирусная инфекция.

Кроме того, на амбулаторном лечении находятся еще 78 пострадавших. Их состояние оценивают как легкую степень тяжести.

По данным спасателей, сейчас специалисты проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Полиция открыла уголовное производство

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что из-за инцидента в Хмельницком учебно-воспитательном объединении открыли уголовное производство. Говорится о возможном нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

К правоохранителям обратились уже более 30 родителей пострадавших.

Из-за массового отравления уже назначили ряд экспертиз. В частности, взяли необходимые пробы пищи и продуктов.

По данным департамента образования и науки Хмельницкого горсовета, Госпродпотребслужба уже направила в эту школу своих специалистов.

Первые жалобы на плохое самочувствие от учеников заведения поступили еще 7 сентября. Львиная доля пострадавших – ученики 1 – 4 классов.