Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

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Предварительный диагноз – ротавирусная инфекция.

Кроме того, на амбулаторном лечении находятся еще 78 пострадавших. Их состояние оценивают как легкую степень тяжести.

По данным спасателей, сейчас специалисты проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

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