Добавили подсолнечное масло и безлактозное молоко: правительство изменило нормы питания в школах

Правительство изменило некоторые нормы питания в учебных заведениях. В частности школьным столовым разрешили использовать подсолнечное и кукурузное масла для приготовления пищи.

Новые нормы питания в школах

Также новый документ дополняет группы пищевых продуктов – зерновые культуры (например, гречка), сухофрукты и безлактозное молоко. Соответствующее постановление приняли на заседании 28 июня.

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До этого нормы питания предусматривали использование рафинированного масла, что содержит более 50% мононенасыщенных жиров и менее 40% полиненасыщенных жиров. А теперь разрешили использовать подсолнечное и кукурузное масла.

Новое постановление также расширяет другие нормы приготовления блюд:

разрешили сухофрукты в рационе дважды в неделю (ранее разрешали один раз)

в то же время чай смогут подавать только один раз в неделю;

количество сливочного масла для одной порции увеличили с 1,5 до 2,5 г;

можно использовать семена и орехи.

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К слову, под наставничеством первой леди Елены Зеленской и шеф-повара Евгения Клопотенко в Украине разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Кроме того, Клопотенко рассказал, что немного подорожает новое школьное меню. По его словам, если раньше для приготовления еды по всем требованиям надо было 14 гривен, то сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов – от 14 до 25 гривен.