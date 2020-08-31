Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук заявил, что родители должны сами купить детям маски в школу, как и другое школьные принадлежности.

Об этом во время онлайн-конференции "От вызовов к возможностям", передает пресс-служба МОН.

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Гарбарук считает, что защитные маски входят в список того, что родители должны купить для своего ребенка в школу, как тетради, карандаши, краски и тому подобное.

А если у родителей нет возможности купить маски, то их можно пошить из марли. "Мы с дочкой так и сделали, просто ради любопытства, разрисовывали улыбками, поэтому это запомнится школьнику как приятное проведение времени", – добавил он.

В то же время, по словам Гарбарука, обеспечивать школы всем необходимым должны органы местной власти, а не родители. "Никто не имеет права требовать дополнительных платежей. Если учитель настаивает сдавать средства, надо обращаться к директору школы", – подытожил чиновник.

К слову, в МОН ранее заявляли, что обеспечить школы масками и антисептиками должен основатель школы – городские или районные советы.



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Относительно празднования первого сентября Гарбарук заверил, что школам стоит воздержаться от общих массовых акций, чтобы не подвергать детей опасности.

"Что же касается 1 сентября, не стоит проводить линеек, собирать в одном месте много людей. Лучше поздравить ребенка дома и на первом уроке. Учителя поговорят с учениками о новых условиях пребывания в школе, о безопасности. Главное сейчас – позаботиться о здоровье", – подчеркнул он.