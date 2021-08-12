Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, в городе есть школы, где больше 90% учителей вакцинировались, а есть учебные заведения, где получили прививки менее 30% педагогов.

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Марцинкив говорит, что в школах и садиках нужно увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение.

Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут – это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировался – получишь премию от города,

– заверил Марцинкив.

Он говорит, что речь идет о стимуле в рамках законодательства. По его мнению, надо правильно стимулировать и мотивировать педагогов.

Ранее в горсовете Ивано-Франковска сообщали, что каждый третий учитель отказался от вакцинации против COVID-19. А в садиках воспитатели отказываются от прививки еще чаще. Так, 31% педагогов вообще отказались от прививки, 21% педагогов колеблются, будут ли ее делать.

К слову, в Украине пока вакцинация учителей против коронавируса добровольная. Педагогов не заставляют прививаться, но правительство издало постановление, согласно которому, в оранжевой и красной зоне смогут работать только те учебные заведения, в которых будет вакцинировано более 80% учителей.

А министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков.