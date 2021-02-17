В соцсетях активно обсуждают ситуацию, когда в школе мама собрала деньги на чайник для класса. Родители одной ученицы не сдали деньги, из-за чего учительница запретила школьнице набирать воду из него.

Соучредитель общественного объединения "Родители SOS" Алена Парфенова пояснила, что с этим инцидентом не так с точки зрения закона и как действовать родителям в подобной ситуации.

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Что известно о ситуации с чайником в школе

О ситуации стало известно из публикации в Фейсбуке сообщества "Родители SOS".

На Полтавщине в школе одна мама собрала по 50 гривен с каждого ребенка на чайник. Но одна семья из-за финансового положения не смогла сдать деньги. Поэтому классная руководительница запретила ребенку набирать воду.

Пользователи соцсети возмущены несправедливостью и жестокостью в отношении ребенка. Эксперт Алена Парфенова также отметила, что она не понимает, как взрослый человек, учительница смогла так поступить в отношении ребенка.



Скриншот поста из группы "Родители SOS"

Что здесь не так

Она подчеркнула, что в этой ситуации есть несколько нарушений.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это приказ МОН от 2016 года, по которому в школах не разрешается использовать электрочайники, электроплитки, кипятильники за исключением специально оборудованных помещений.

По словам Парфеновой, учительница, которая разрешила родителям принести этот чайник, однозначно нарушила эти правила, хотя каждый год подписывала приказ о правилах пожарной безопасности.

В то же время мать, решившая принести чайник в школу, занялась самоуправством. Потому что школа – это коммунальное учреждение, а не собственность мамы. Решать, что именно покупать и приносить в школу, – родители не могут,

– уверяет эксперт.

Второе, на что стоит обратить внимание, – это сбор средств в школе. Ведь это этакая принудительная благотворительность.

"То, что суммы благотворительных взносов не могут быть сбором денег, да еще и в определенной сумме – это очевидно. Школа имеет свой спецсчет, и по желанию родители лично и с определением целевого взноса через банк могут перечислить любую финансовую помощь", – отмечает Парфенова.

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А также здесь есть травля – учительница то ли сознательно, то ли в силу каких-либо других обстоятельств нарушила приказ по предотвращению жестокого обращения с детьми.

В частности, жестокое обращение с детьми со стороны учителей проявляется в следующем:

унижениях или битье;

когда детей ставят в угол;

раздевании ребенка перед другими как способе наказания, развращении;

напоминании о недостатках ребенка, особенностях семьи, семейных событиях, о которых учителю стало известно;

непосильном труде;

игнорировании физических потребностей ребенка (запрет пойти в туалет);

повышенном тоне, крике, необоснованных или неадекватных оценках;

строгой дисциплине, которая держится на страхе, а не на интересе к учебе;

авторитаризме, требованиях без объяснений;

нецелесообразных требованиях к внешнему виду ребенка (прическе, форме).

Что в таких случаях делать родителям

Если родители сталкиваются с подобными ситуациями неправомерного требования сдавать в школу деньги, да еще и с явными признаками нарушения действующего законодательства, то они должны обратиться к директору.

Ведь часто администрация заведения не поддерживает такую самодеятельность и не знает, что в отдельном классе есть такой случай. Руководитель заведения однозначно проведет разъяснительную работу с коллективом для избежания в дальнейшем таких конфликтов,

– подчеркнула эксперт.

Если же администрация заведения не отреагирует должным образом – надо обращаться в управление или департамент образования. Но если это только обостряет конфликт, тогда стоит обратиться с заявлением к образовательному омбудсмену.