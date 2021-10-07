Мама не купила печатные тетради: в школе под Сумами затравили второклассника

В Глухове Сувской области школьники затравили своего одноклассника. Все из-за того, что мама второклассника отказалась покупать печатные тетради для занятий.

Мальчик рассказывал, что одноклассники работают в печатных тетрадях, а он ничего не делает. Об этом заявила мама школьника Алиса Ковалева.

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Одноклассники травят мальчика

Ковалева общалась с директором школы Эдуардом Маринченко. Женщина отметила, что учительница дискриминирует ребенка по имущественному признаку. Кроме того, дети не вынуждены заниматься по материалам, которые купили родители. Директор вроде бы заверил, что такого больше не случится.

Однако, по словам матери, затем преподавательница Наталья Билевщук стала вырывать из тетрадей цветные листки и раздавать детям, а сыну женщины она ксерила задания и давала черно-белую копию.

Дети смеются над сыном, говорят, что у них красивые листочки, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему хорошую тетрадь,

– рассказала Ковалева.

Более того, так же начала делать и учительница английского языка. Учителя, как говорит мама школьника, не хотят обсуждать с ней ситуацию.

Конфликт возник давно

Ковалева рассказала, что конфликт с преподавательницей Билевщук у нее возник еще в прошлом году.

Учительница якобы на день святого Николая раздала детям подарки "от Николая", купленные родителями. Также она сыну женщины дала маленькую шоколадку, несмотря на то, что ему сладкого нельзя. Мама просила преподавательницу во время занятий подарки не раздавать.

Тогда учительница получила выговор за эти и другие дисциплинарные проступки.

Маму просили "не выносить сор из избы"

По словам Ковалевой, после конфликта с подарками, ей писали, что не стоит "выносить сор из избы". Поэтому женщина более 5 раз обращалась к директору по проблеме.

"Я вот и думаю, неужели ненависть лично ко мне сильнее у этих учителей, чем педагогическая этика? Ведь из таких вот вроде бы незначительных вещей и рождается буллинг в школе", – написала женщина.

К слову, Белевщук на прошлой неделе наградили званием "Народный учитель".