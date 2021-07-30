Если малыш устраивает истерики в магазине из-за отказа родителей приобрести очередную игрушку или сладости, то это признак неправильного подхода к финансовому образованию ребенка. Это не только негативно влияет на нервную систему взрослых, но и ставит под угрозу материальное благополучие малыша в будущем.

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Типичные ошибки финансового воспитания

В школах до сих пор не учат финансовой грамоты, и это сегодня является чрезвычайно большой проблемой. Денежное поведение детей формируется обычно исключительно благодаря примеру родителей, однако и взрослые часто допускают ошибки.

Скрытие финансовой ситуации

Некоторые родители не привыкли обсуждать семейный бюджет со своими малышами, считая, что они таким образом защищают беззаботное детство. Однако дети, которые не имеют никакого представления, откуда, сколько и как зарабатывают мама и папа, не способны понять цену денег.

Совет! Составляйте семейный бюджет ежемесячно и обсуждайте его со своими детьми. Распечатать финансовые планы и другие расчеты помогут принтеры Canon MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

Отказ в карманных деньгах

Лишая ребенка его личных средств, он никогда не научится ими правильно управлять. Малыши не умеют оценивать, сравнивать и планировать заранее, поэтому карманные деньги – отличный способ их этому научить.

Вседозволенность

Иногда бывает трудно отказать ребенку, который просит ему что-то приобрести. Часто родители или необдуманно покупают все, чего желает малыш, или злятся и пытаются найти иногда очень странные отговорки. Вместо этого следует объективно разделить желания от потребностей, и объяснить ребенку, почему именно это и именно сейчас покупать не нужно.

Не скупайте весь магазин игрушек / Фото Getty Images

Деньги за старания

Мотивировать ребенка достигать чего-то за финансовое вознаграждение – неэффективная практика. Малыши, которые получают деньги за хорошие оценки, забывают, что обучение – это прежде всего билет в успешную жизнь, их личная ответственность, а не способ заработать.

Запрет зарабатывать самостоятельно

Подростки довольно часто ищут возможности пополнить свой личный бюджет, однако родители запрещают им работать. Взрослые переживают, что ребенок простудится, раздавая листовки зимой, или же это как-то повлияет на успешность в обучении. Однако, если подросток проявил инициативу трудоустроиться, категорически отказывать ему в этом не стоит.

Дайте ребенку шанс самостоятельно зарабатывать / Фото Unsplash

Несоответствие правилам

Поведение родителей является образцом для подражания ребенком. Как бы сильно взрослые не хотели привить детям здоровую модель финансового поведения, если они сами этого не соблюдают, то ничего, конечно же, не получится!