Колледжи Объединенного Мира (UWC) – это глобальная образовательная организация. Ежегодно она путем конкурсного отбора предоставляет украинским школьникам полную или частичную стипендию на обучение в 18-ти странах мира (США, Великобритания, Германия, Норвегия, Италия, Танзания, Таиланд, Китай, Япония и т.д.).

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Девушка говорит, что обучение там совсем другое, не так, как в Украине. Уроки продолжаются в разных классах и начинают очень рано – в 7:30.

Первую неделю я терялась чаще, чем выходила из класса. Но учителя и другие ученики всегда помогали мне найтись,

– рассказала Юлия Ткачук.

По ее словам, на каждом уроке школьникам нужны ноутбуки, а все обучение проходит на английском языке.

"Даже если ты придешь на урок в пижаме, никто не будет против", – ответила Юрия.

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Ученица написала письмо маме. "За моей спиной – Килиманджаро. Его редко видно из-за облаков, но это помогает ценить ясные дни. Кстати, здесь сейчас зима, поэтому темнеет довольно рано, в 19:30 уже ночь", – описала Юлия Ткачук.

Интересные вещи в Африке

Кроме того, она написала о своих впечатлениях от новой страны. Что Юлию удивило в Танзании:

Авокадо (они везде, очень дешевые и вкусные, а также гораздо больше, чем в Украине, и почти черные).

Обезьянки (они буквально везде).

Люди (они в Танзании) очень дружелюбные и открытые.

Природа (девушка чувствует себя так, будто попала в мультфильм "Король Лев").

Также там огромные поля кукурузы и подсолнечников.

А еще много ящериц.

К слову, учитель психологии Исаак Хармс своими уроками сделал так, что теперь к нему мечтают попасть все школьники. А его секрет прост – кроме интересных тем, он позволяет школьникам изучать сны на практике – то есть просто спать за партами.