Подростки в возрасте 15 – 16 лет, переводили прощальное письмо мужа своей жене и детям. В записке мужчина признался, что больше не может жить, ведь женщина покинула его.

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Текст переводили дети

В записке мужчина рассказывает, что много делал для женщины, когда был молодым. Он утверждает, что стал старым и бедным, и жена бросила его.

Я решил умереть. Возможно, для меня уготована другая жизнь. Возможно, я буду там счастлив. Возможно, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай,

– говорится в письме.

Как происходил экзамен

Экзамен проходил в рамках сессии для получения документа о высшем образовании. Он является обязательным для поступления в университеты Мальты.

Школьникам нужно было перевести текст с арабского на английский и наоборот. К слову, английский текст был об арабских странах. Зато арабский – о самоубийстве.

Комиссия извинилась

Экзаменационная комиссия извинилась за такое задание. Объяснили, что текст подбирали "на основе своих профессиональных знаний и опыта". Заверили, что на оценки инцидент не повлияет.

Обратите внимание! Это не первый случай, когда комиссия выбрала противоречивое задание на экзамен. Например, во время экзамена по мальтийскому языку в начале июня, ученикам предлагали написать эссе о драке мальтийцев и иностранцев.