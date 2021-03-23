Бюро бизнеса и мальтийская государственная компания HSBC планируют запустить веб-сериал для повышения уровня финансовой грамотности населения. Первые эпизоды будут доступны в режиме онлайн уже в начале апреля.

Для съемок были использованы материалы из предыдущего проекта HSBC под названием INVEST +, в рамках которого проходили тренинги о финансах, бухгалтерском деле и инвестициях. Эпизоды планируют публиковать двумя государственными языками – английским и мальтийским.

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Что известно об инициативе

Председатель Мальтийского бюро бизнеса Симон де Цезаре рассказывает, что основной целью запуска проекта является сближение интересов Европейского Союза и представителей мальтийского бизнеса.

В условиях экономической нестабильности, цифровое финансовое образование является ключевым в понимании населением влияния их финансовых решений на дальнейшее развитие национальной, региональной и глобальной экономики,

– считает Симон де Цезаре.

Создатели сериала уверяют, что запуск проекта планировался еще до пандемии COVID-19. По их мнению, в эпизодах можно увидеть отражение современной реальности, которая требует постоянного обучения и использования цифровых технологий.

Изменения в профессиях в течение последних двух лет стали неудержимы, и сериал поможет в поисках новых возможностей трудоустройства, а также углубит знание основ финансовых концептов, которые сегодня как никогда релевантные для предпринимателей по всему миру.

Добавим, что в Украине практика финансового образования с помощью веб-сериалов также начинает развиваться. В частности, были запущены подобные проекты для предпринимателей и учеников средних общеобразовательных школ.