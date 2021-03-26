В городе Изюм Харьковской области больного эпилепсией мальчика не принимают в детский сад. Но это противоправно, ведь такие дети имеют право на дошкольное образование.

Почему мальчика с эпилепсией не взяли в садик

Жительница Изюма Натальи Пархоменко воспитывает двух сыновей. У ее младшего Олега – эпилепсия и ДЦП. Уже пять лет женщина ухаживает за сыном.

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Однако женщина не может пойти на работу и всегда подстраивает свою жизнь под малыша. И надеялась, что все изменится, когда ребенок пойдет в садик. Но в учреждении дошкольного образования отказались брать Олега.

Директор сказала, что ребенка с приступами не примут. Мол, ребенку нужны специалист, медсестра, а такой в штате нет,

– говорит Натали Пархоменко.

Однако оказывать домедицинскую помощь должен уметь каждый работник детского сада и практический психолог.

Директор пояснила, что с эпилепсией, к сожалению, есть некоторые ограничения. По ее словам, для этого должен быть постоянно медицинский работник.

"Каждый работник детского сада должен уметь оказывать медицинскую помощь. У нас есть инклюзивные группы. Там есть дети с особыми потребностями, у нас их 12. Мы никому не отказывали", – сообщила директор Ирина Ананенкова.

Почему это незаконно и что делать родителям

Зато руководительница директората медицинского обеспечения МОН Евгения Идоятова говорит, что такие дети имеют право на детсад.

Они могут учиться – это определяется непосредственно медиками. Врач должен выдать справку о возможности ребенка находиться в детском саду,

– рассказала она.

А если в дошкольном учреждении отказали, то надо требовать, чтобы все было официально, на бумагах, советуют адвокаты.

Затем нужно оспаривать такое решение в управлении образования города. Кроме того, можно подать иск в суд за дискриминацию и требовать моральный ущерб у работников детсада.

К слову, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пояснил, что детей, которые не получили обязательных профилактических прививок, могут не допустить в садик или школу. Детали – читайте по ссылке.