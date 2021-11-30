Мальчик неделю пробыл в больнице: в Запорожье блогеры хотели похитить школьника для развлечения

В Запорожье местные блогеры ради популярности пытались похитить 12-летнего мальчика. Ребенку удалось сбежать, однако из-за стресса школьник еще неделю пробыл в больнице.

Блогеры пытались похитить ученика

Сами блогеры признались, что хотели снять видео, чтобы "продемонстрировать, как легко похитить ребенка". Полиция уже оформила инцидент.

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По данным издания трое блогеров на Mercedes-Benz хвастались в соцсетях, что будут ездить по селам и похищать детей. Так, однажды на остановке они увидели 12-летнего Тимура, который возвращался из школы.

Ребята 16, 17 и 18 лет пытались заставить мальчика сесть в авто. "Он звал на помощь, кричал", – говорит бабушка пострадавшего ребенка Лиана Домченко.

Все, что происходило, блогеры снимали на видео. К счастью, мальчику удалось вырваться и спрятаться в местном магазине.

Мальчик неделю провел в больнице

Мать Тимура рассказала, что ее сын из-за стресса неделю пробыл в больнице.

По словам продавщицы магазина, куда забежал мальчик, он в тот день был очень напуган и рассказал, что его хотели похитить, и попросил о помощи.

Родители пострадавшего мальчика на место происшествия вызвали полицию, однако они убеждают, что блогеры могут избежать ответственности, поскольку их родители якобы знакомы с правоохранителями.

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По словам юриста, сейчас готовятся заявления в суд о бездействии органа досудебного расследования. В полиции говорят, что оформили инцидент в рамках закона. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

К слову, в школе Киевской области старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не позволял одеться. Администрация школы считает инцидент шуткой. Детали инцидента – читайте в статье.