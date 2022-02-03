Мальчик написал книгу о Рождестве и спрятал ее на полке библиотеки: она стала популярной

Восьмилетний мальчик написал рождественскую приключенческую историю и проиллюстрировал ее рисунками. Свой комикс он тайно пронес в библиотеку и поставил на одной из полок. И теперь это полноценная библиотечная книга.

Диллон Хелбиг – второклассник из городка Бойсе в штате Айдахо. И писать рассказы он начал в пять лет. Уже в этом возрасте мальчик понял на что хочет потратить свою взрослую жизнь – он мечтает стать автором комиксов.

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Диллон написал от руки комикс о рождественской истории. Он изложил свою историю на страницах блокнота в красной обложке и нарисовал иллюстрации цветными карандашами. Диллон гордился проделанной работой и придумал план поделиться своей историей – свой 81-страничный рукописный комикс он поставил на одну из полок своей местной библиотеки.

Я хотел поставить книгу в библиотеку с пяти лет,

– сказал Диллон.

Мальчик написал книгу о Рождестве / Фото The Washington Post

За два дня мальчик вернулся в библиотеку и увидел, что книга с полки пропала. Хелбиг даже пытался выяснить, не находили ли и не выбросили ли его блокнот. Рукопись случайно нашел один из сотрудников библиотеки. Кроме того, он даже взял ее домой и прочитал историю своему ребенку, на что получил отзыв, что это одна из самых интересных книг, которые ребенок когда-либо знал.

Его родители беспокоились, что мы найдем книгу и избавимся от нее. Что было необоснованным страхом, потому что если когда-либо и было место, где книга была бы в безопасности, то это было бы здесь,

– сказал менеджер библиотеки Алекс Хартман.

Менеджер библиотеки, Алекс Хартман был очень поражен решимостью Диллона, поэтому решил добавить книгу в официальную библиотечную систему. Хартман попросил у мальчика разрешение прикрепить на нее штрих-код и поместил ее после этого в раздел графических романов. Очень быстро Рождественская история второклассника стала хитом. Сейчас в очереди на чтение комикса Диллона стоят 56 человек.

Диллон Хелбиг / Фото The Washington Post

По правилам библиотеки читатель может держать у себя книгу до четырех недель, что может растянуть очередь на несколько лет. Поэтому в библиотеке приняли решение создать электронную версию книги.

Кроме того, историей Диллона поделились местные новостные агентства, что вдохновило многих одноклассников мальчика на написание книг. А его самого на продолжение "Рождественского приключения", которое заканчивается посещением дома Гринча и местью за украденное Рождество.