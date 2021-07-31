Американский педагог и основатель образовательной организации ThinkLaw Колин Сел часто говорит о магии ошибок.

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Колин рассказал, что в этом году его сын Оливер поступил в виртуальную школу. И его учительница начала учебный год с изучения азбуки.

В частности, она дала детям задание: придумывать слова на определенную букву. И когда класс дошел до буквы между "І" и "Й", один из школьников прокричал: "Їжак!" Учительница похвалила его и спросила про другие варианты.

Но никто ничего не сказал. Вместо этого Оливер нарушил тишину и с широкой улыбкой на лице воскликнул "Ішак!". Учительница взглянула на него, засмеялась и сказала, что это неправильно.

Я посмотрел на сына и увидел, как искорка угасает в его глазах. Я начал размышлять об изумлении, с каким он и любой другой ребенок появляется на свет. И задумался о том, что происходит, когда мы заглушаем то изумление нашими негибкими практиками, узким восприятием того, что является полезным, а что — нет,

– сказал Колин.

По его словам, именно из-за этого когда-то активные ученики становятся совсем пассивными.

Упущенная возможность

Эксперт считает, что с этой историей есть серьезные педагогические проблемы. В контексте формирующего оценивания, помогает ли ответ учительницы прояснить, почему предположение Оливера неправильное?

"Конечно, ошибка могла возникнуть из-за банального сходства звучания слов "їжак" и "ішак". Возможно, из-за непонимания того, как дополнительная точка сверху меняет букву. Впрочем, Оливера озадачила именно раскладка на телефоне, где чтобы получить букву "ї" нужно на несколько секунд зажать букву "і", – утверждает педагог.



Ученики могут ошибаться, И не – нормально / Фото НУШ

Он подчеркивает, что ошибки – это естественная составляющая обучения. Однако ученики не начнут критически мыслить, если их постоянно будет останавливать страх что-то сделать или сказать неправильно. Поэтому у педагогов задача: сделать учебную среду толерантной к ошибкам.

Критическое мышление как путь к равенству

Колин Сил уверяет, что в юности у него было много поведенческих проблем. И лишь когда он поступил в школу права, его научили мыслить критически, научили думать так, чтобы держать себя в тонусе. Этого ему раньше не хватало в школе.

Преподавая, Колин создал в классе пространство, которое поощряет беспокойство и инакомыслие. Он видит в доступе к критическому мышлению путь к настоящему равенству в классе, ведь только так можно дать ученикам возможность быть лидерами, внедрять инновации. И все это невозможно сделать в мире, где школьники боятся ошибаться.

Четыре способа ввести анализ ошибок в классе

Магия ошибок – это набор практических инструментов, которые можно использовать в любой учебной среде, независимо от класса и предмета.

Как интегрировать анализ ошибок и критическое мышление в уроки:

Предвидите "хорошие" ошибки

Когда планируете урок, старайтесь угадывать наперед, какие ошибки могут сделать ученики. Например, вы знаете, что детей обычно озадачивает добавление дробей с разными знаменателями. Это позволит вам улучшить объяснения на уроке и показать ученикам, как избежать ту или иную ошибку.

Применяйте открытые вопросы

Это поможет разобраться с "хорошими" ошибками в реальном времени. Обмен ответами между учеником и учителем показывает, насколько сложно подготовиться к бесконечности возможных ошибок.

Любой ответ ученика не надо воспринимать за чушь. В нем спрятано много учебных возможностей. Попробуем задать еще несколько вопросов. "Почему ты так думаешь?" или "Как думаешь, почему кто-то из твоих одноклассников может не согласиться?" и другое.

Просите учеников собственноручно создавать "хорошие" ошибки

"Как можно ответить на этот вопрос неправильно?" Когда мы даем ученикам задание предсказать наиболее вероятные ошибки, мы выходим на более высокий уровень, чем просто проверка знаний", – говорит Колин.

Так, учитель подталкивает учеников представлять себя на чужом месте, придумывать и обосновывать возможные, но неправильные варианты. Важно, чтобы в процессе этого упражнения школьникам приходили в голову именно логические предположения.

Какой неправильный ответ правильнее?

Анализ ошибок позволяет экспериментировать с различными форматами и темами. Введите такой подход в классе.

Например, попросите детей проанализировать два уравнения: одно с расчетной ошибкой, а другое – с концептуально неправильной. Или покажите два эссе: в одном должны быть грамматические ошибки, а в другом – опечатки.

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Если спрашивать, какой неправильный ответ более правильный, то ученики начнут вместо "что" и "как" интересоваться "почему". И это изменение необходимо, ведь оно дает школьникам инструменты для того, чтобы представлять, каким мир должен быть.

Я искренне верю в магию ошибок. Но на самом деле я пропагандирую мир, где дети и взрослые меньше переживают о том, правы ли они, и гораздо больше сосредотачиваются на процессе осознания того, что это значит "поступать правильно",

– уверяет Колин.

По его словам, понимание, почему кто-то видит что-то по-другому, развивает эмпатию. И давайте школьникам возможность применять критическое мышление на уроке.