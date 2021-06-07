Отводила за шкаф и била: учительницу со Львова уволили за буллинг первоклассников

Из львовской школы №87 уволили учительницу начальных классов Ирину Федишин, которую родители обвиняли в буллинге над детьми.

По словам директора школы, учительницу уволили по статье о систематическом невыполнении служебных обязанностей.

К теме В США 8-летний мальчик покончил с жизнью из-за буллинга в школе: видео нападения на него

Учительница работала в школе №87 более двадцати лет. Но в мае родители обвинили ее в издевательстве и буллинге над первоклассниками.

Их возмутило поведение Ирины Федишин, и они написали на нее заявления в полицию и администрацию школы.

Раньше у нее уже был выговор. Второй выговор не дается, а сразу увольняют. В школе была создана комиссия, которая общалась с родителями и подтвердила все эти факты,

– говорит директор Павел Петринка.

В то же время учительница отказалась даже писать объяснения, мотивируя это тем, что подумает или посоветуется с юристом.

Как учительница издевалась над детьми

Учительница начальных классов Ирина Федишин во время уроков и перерыва словесно оскорбляла детей и била их за шкафом, чтобы никто не видел.

Мама 7-летнего Марка Даниила Пицив опубликовала видео, на котором ее сын рассказывает о пощечинах от учительницы.

Оказалось, что за тот шкаф она не раз водила моего сына, там она его била по лицу. Дети, которые сидели в классе за партами слышали, как мой сын плакал там,

– добавляет мама.

Мама другого первоклассника Светлана Кувшинова рассказала, что ее сын пол года отказывался ходить в школу из-за буллинга от Ирины Федишин.

К слову, в Каменце-Подольском родители учеников 2 класса школы №14 пожаловались на учительницу. Педагог терроризирует и издевается над их детьми, дети теперь даже боятся ходить в школу.