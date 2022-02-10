Во львовском училище студентов заставляют платить за практику собственные деньги: законно ли это

Во Львове студентов высшего профессионального училища №29 обязывают платить собственные деньги за производственную практику. На это пожаловалась мама одной из учениц. Что об этом известно и законны ли такие требования руководства училища – читайте в статье.

Анастасия Ильчиняк учится на третьем курсе училища №29. Она осваивает профессию парикмахера и мастера маникюра. По ее словам, студенты должны платить собственные деньги за практику.

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Сколько студенты должны платить за практику

Девушка рассказывает, что она каждый год ищет себе место для производственной практики, а потом за эту практику еще и должна заплатить училищу.

На первом курсе это было где-то 1000 – 1100 гривен, на втором курсе я платила 1200 и говорили, что это мало. Сейчас на 3 курсе за маникюр нам сказали, что ориентировочная цена за один день – 100 гривен, то есть получается где-то 2 – 2,5 тысячи гривен за месяц,

– говорит Анастасия Ильчиняк.

Мама Анастасии Татьяна Ильчиняк говорит, что практику для дочки найти трудно. Она искала даже среди своих знакомых и подруг, которые имеют салоны, и они говорили, что им это невыгодно.

"В соцсети родители писали, сколько кто заплатил. Одна мама скинула квитанцию и написала, что 2720 гривен она перекинула на счет, который дали в училище, и 300 гривен, чтобы подписать документы о прохождении практики", – объясняет Татьяна Ильчиняк.



Высшее профессиональное училище №29 во Львове / Фото "Суспільне"

В группе Анастасии Ильчиняк 24 девушки. По ее словам, напоминание об обязательной оплате им даже присылали в соцсетях.

"Были неоднократно сообщения о том, что присылайте чеки об оплате, если даже бросали 1000 гривен, тогда писали: “Девушки добросьте, потому что это мало”, “Девочки, вы, 3 курс, вы должны были заработать", – добавляет третьекурсница.

Законны ли такие требования училища

Директор высшего профессионального училища №29 Роман Стецкий объясняет, за практику ученика предприятие должно заплатить учебному заведению, и это – законно.

Это типовой договор, который составляется между учебным заведением и предприятием, организацией или каким-то другим учреждением, которое берет на прохождение производственной практики такого ученика,

– говорит он.

По словам директора, в соответствии с законом, 50% за прохождение производственной практики, из зарплаты за фактически отработанное время на практике, организация перечисляет средства на счет учебного заведения.

Всего в области 50 училищ и в каждом есть по 7 – 8 специальностей. Директор учебно-производственного центра профессионально-технического образования Львова Владимир Бобко признается, что все студенты училищ должны проходить практику и есть компенсация за нее.

По его словам, также возможен вариант, что учебное заведение дает номер счета именно за прохождение производственной практики, и когда предприниматель не может перечислить, тогда перечисляется именно за практикантов.

На что идут эти деньги? Деньги, поступающие учебному заведению, идут как правило на улучшение материально-технической базы, в частности на:

ремонт помещений, аудиторий, мастерских,

закупку нового оборудования,

другие улучшения условий обучения учащихся.

Что говорит юрист

Законность такого финансового сотрудничества подтверждает и юрист Александр Золотухин. По его словам, об этом говорится в законе о профессионально-техническом образовании.

Работодатели, которые принимают на практику студентов, должны им платить за фактически отработанные часы этой практики, и 50% из этой оплаты должна идти учебному заведению (из них 15% идет на премии мастерам, которые подготовили будущих специалистов),

– рассказывает он.

Однако современные реалии фактически говорят об обратном, когда студенты сами ищут базу практики, возможно, даже не получая зарплаты.

"Когда учебное заведение требует от студента уплаты конкретной суммы – то это незаконно", – добавляет юрист.

К слову, в Минобразования заявили, что процент занятости среди выпускников вузов составляет почти 60%. То есть большинство студентов находят работу сразу после окончания вуза. Кроме того, много молодежи продолжает обучение для получения следующего уровня образования или другой специальности. Детали и статистику – читайте в статье.