Известно, что работница вуза получила взятку от представителя предприятия за разрешение аренды офисных и складских помещений университета.

К теме Украинские вузы в рейтинге, скандалы и лишение Лукашенко звания – Итоги недели в образовании

Правоохранители задержали директора подразделения “Технопарк” во время получения взятки – 37 тысяч гривен.

Как сообщает Zaxid.net речь идет о руководительнице "Технопарка" Валентине Трищ. Она обещала предпринимателю по заниженной цене сдать в аренду помещения, принадлежащие "Львовской политехнике".



Директор подразделения попалась на взятке / Фото прокуратуры

По данным правоохранителей, руководитель пользовалась своим служебным положением и наладила схему получения "откатов".

Кроме того, в кабинете Валентины Трищ провели обыск и нашли более 250 тысяч гривен и черновые записи, которые подтверждают ее преступление.



В кабинете директора подразделения нашли деньги / Фото прокуратуры

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Какое наказание грозит работнице вуза? Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

К слову, в Киеве в институт рыбного хозяйства НААН Украины правоохранители 7 июня провели обыски. Они арестовали директора, попавшегося на взятке. Детали – в статье.