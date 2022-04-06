Львовский университет Франко стал партнером Альянса европейских вузов

Львовский национальный университет имени Ивана Франко стал полноценным партнером Альянса европейских университетов, который объединяет 160 тысяч студентов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий

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Альянс состоит из 7 университетов в следующих странах:

Португалии (город Коимбра),

Испании (город Саламанка),

Финляндии (город Турку),

Германии (город Иена),

Франции (город Пуатье),

Румынии (город Яссы),

Италия (город Павия).

6 апреля ректоры вузов Европы подписали Меморандум о сотрудничестве, которое определяет ЛНУ имени Ивана Франко партнером Альянса.

Это значимое событие для Львовщины. "Партнерство с Альянсом европейских университетов поможет улучшить качество образовательного процесса, интегрировать мировые стандарты в украинскую систему образования и будет способствовать научным исследованиям и инновациям",

– написал Козицкий.

Львовская ОВА поддерживает расширение международного образовательного сотрудничества ЛНУ имени Ивана Франко, а также будет способствовать будущим партнерствам всех образовательных учреждений области.

К слову, Россия еще в начале марта обстреляла один из старейших вузов Европы – Харьковский университет имени Каразина. В Минобразования отметили, что вуз переместят в более безопасное место.

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