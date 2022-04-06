Львовский университет Франко стал партнером Альянса европейских вузов
Источник:телеграм Максима Козицкого
Львовский национальный университет имени Ивана Франко стал полноценным партнером Альянса европейских университетов, который объединяет 160 тысяч студентов.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий
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Альянс состоит из 7 университетов в следующих странах:
- Португалии (город Коимбра),
- Испании (город Саламанка),
- Финляндии (город Турку),
- Германии (город Иена),
- Франции (город Пуатье),
- Румынии (город Яссы),
- Италия (город Павия).
6 апреля ректоры вузов Европы подписали Меморандум о сотрудничестве, которое определяет ЛНУ имени Ивана Франко партнером Альянса.
Это значимое событие для Львовщины. "Партнерство с Альянсом европейских университетов поможет улучшить качество образовательного процесса, интегрировать мировые стандарты в украинскую систему образования и будет способствовать научным исследованиям и инновациям",
– написал Козицкий.
Львовская ОВА поддерживает расширение международного образовательного сотрудничества ЛНУ имени Ивана Франко, а также будет способствовать будущим партнерствам всех образовательных учреждений области.
К слову, Россия еще в начале марта обстреляла один из старейших вузов Европы – Харьковский университет имени Каразина. В Минобразования отметили, что вуз переместят в более безопасное место.
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