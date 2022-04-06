Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий

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Альянс состоит из 7 университетов в следующих странах:

  • Португалии (город Коимбра),
  • Испании (город Саламанка),
  • Финляндии (город Турку),
  • Германии (город Иена),
  • Франции (город Пуатье),
  • Румынии (город Яссы),
  • Италия (город Павия).

6 апреля ректоры вузов Европы подписали Меморандум о сотрудничестве, которое определяет ЛНУ имени Ивана Франко партнером Альянса.

Это значимое событие для Львовщины. "Партнерство с Альянсом европейских университетов поможет улучшить качество образовательного процесса, интегрировать мировые стандарты в украинскую систему образования и будет способствовать научным исследованиям и инновациям",
– написал Козицкий.

Львовская ОВА поддерживает расширение международного образовательного сотрудничества ЛНУ имени Ивана Франко, а также будет способствовать будущим партнерствам всех образовательных учреждений области.

К слову, Россия еще в начале марта обстреляла один из старейших вузов Европы – Харьковский университет имени Каразина. В Минобразования отметили, что вуз переместят в более безопасное место.

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