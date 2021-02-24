Львовский университет Франко присвоил кафедре теоретической физики имя Ивана Вакарчука
Ученый совет Львовского национального университета имени И. Франко во время заседания единогласно принял решение присвоить кафедре теоретической физики имя Ивана Вакарчука.
Источник:фейсбук Святослава Вакарчука
Музыкант и политик Святослав Вакарчук написал о таком решении Ученого совета в соцсети, отметив, что для всей семьи это большая честь.
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"Спасибо за такое решение ректору, профессору Владимиру Мельнику и каждому члену Ученого совета университета. Иван Вакарчук останется с родной кафедрой навсегда", – написал певец.
Вакарчук выразил особую благодарность профессору Владимиру Ткачуку, всей кафедре теоретической физики, профессору Петру Якибчуку и всему физическому факультету за такую инициативу.
- Вакарчук – известный украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины в 2007 – 2010 годах, отец певца Святослава Вакарчука. Он также доктор физико-математических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины.
- До 1990 года Вакарчук был профессором кафедры теоретической физики Львовского университета. В том же году его избрали ректором ЛНУ имени Ивана Франко. А в 1991 он стал и президентом Малой академии наук Львовщины.
- В 2001 году Ивана Вакарчука снова переизбрали на должность ректора Львовского национального университета до 2007 года. А с 2010 по 2013 год он в третий раз был ректором Львовского вуза.
- С 2007 по 2010 – Иван Вакарчук возглавлял Министерство образования и науки в правительстве Юлии Тимошенко. При его каденции состоялись серьезные реформы высшего образования в Украине. Иван Вакарчук потерял должность в связи с отставкой правительства после победы на выборах Януковича.
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