Ученый совет Львовского национального университета имени И. Франко во время заседания единогласно принял решение присвоить кафедре теоретической физики имя Ивана Вакарчука.

Музыкант и политик Святослав Вакарчук написал о таком решении Ученого совета в соцсети, отметив, что для всей семьи это большая честь.

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"Спасибо за такое решение ректору, профессору Владимиру Мельнику и каждому члену Ученого совета университета. Иван Вакарчук останется с родной кафедрой навсегда", – написал певец.

Вакарчук выразил особую благодарность профессору Владимиру Ткачуку, всей кафедре теоретической физики, профессору Петру Якибчуку и всему физическому факультету за такую инициативу.

К слову, 4 апреля 2020 года умер Иван Вакарчук на 73 году жизни. Что известно об Иване Вакарчуке

Вакарчук – известный украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины в 2007 – 2010 годах, отец певца Святослава Вакарчука. Он также доктор физико-математических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины.

До 1990 года Вакарчук был профессором кафедры теоретической физики Львовского университета. В том же году его избрали ректором ЛНУ имени Ивана Франко. А в 1991 он стал и президентом Малой академии наук Львовщины.

В 2001 году Ивана Вакарчука снова переизбрали на должность ректора Львовского национального университета до 2007 года. А с 2010 по 2013 год он в третий раз был ректором Львовского вуза.

С 2007 по 2010 – Иван Вакарчук возглавлял Министерство образования и науки в правительстве Юлии Тимошенко. При его каденции состоялись серьезные реформы высшего образования в Украине. Иван Вакарчук потерял должность в связи с отставкой правительства после победы на выборах Януковича.

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