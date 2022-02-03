Львовский университет банковского дела присоединили к ЛНУ Франко

Университет банковского дела во Львове присоединили ко Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. Реорганизацию вуза инициировало Минобразования.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров еще за 29 декабря 2021 года.

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Реорганизацию осуществляют в пределах бюджетных назначений, которые предусматривает МОН для подготовки кадров.

Что будет со студентами? Студенты, которые учатся в Университете банковского дела, продолжат обучение в ЛНУ имени Ивана Франко по выбранным специальностям, уровням образования и источникам финансирования.

Министерство образования должно провести мероприятия по реорганизации. В то же время на сайте Университета банковского дела об этом ничего не сообщается.

Университет банковского дела расположен во Львове. Также В Черкассах есть его подразделение – Научно-исследовательский институт.

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К слову, МОН не принимает решение о реорганизации учреждений высшего образования. В соответствии со статьей №32 Закона о высшем образовании решение об образовании, реорганизации или ликвидации учреждения высшего образования принимают:

Кабинет министров Украины – для учреждений государственной формы собственности;

органы местного самоуправления – для учреждений коммунальной формы собственности;

физические или юридические лица в соответствии с законом, в том числе религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке – для заведений частной формы собственности.

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