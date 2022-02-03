Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров еще за 29 декабря 2021 года.
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Реорганизацию осуществляют в пределах бюджетных назначений, которые предусматривает МОН для подготовки кадров.
Что будет со студентами? Студенты, которые учатся в Университете банковского дела, продолжат обучение в ЛНУ имени Ивана Франко по выбранным специальностям, уровням образования и источникам финансирования.
Министерство образования должно провести мероприятия по реорганизации. В то же время на сайте Университета банковского дела об этом ничего не сообщается.
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К слову, МОН не принимает решение о реорганизации учреждений высшего образования. В соответствии со статьей №32 Закона о высшем образовании решение об образовании, реорганизации или ликвидации учреждения высшего образования принимают:
- Кабинет министров Украины – для учреждений государственной формы собственности;
- органы местного самоуправления – для учреждений коммунальной формы собственности;
- физические или юридические лица в соответствии с законом, в том числе религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке – для заведений частной формы собственности.
Какие вузы реорганизовали в 2021 году
- 31 марта правительство приняло решение о создании Украинского государственного университета науки и технологий с последующим присоединением к нему Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и Национальной металлургической академии Украины.
- Донецкий государственный университет управления Кабмин 22 сентября решил реорганизовать и присоединить к Мариупольскому государственному университету.
- 6 октября правительство приняло решение о реорганизации Киевского национального торгово-экономического университета. Его должны разделить и образовать Государственный торгово-экономический университет и Одесский торгово-экономический профессиональный колледж.
- 24 ноября Кабмин согласовал реорганизацию двух вузов. Так, Харьковский университет строительства и архитектуры должен объединиться с Харьковским университетом городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, а Луганский аграрный университет присоединят к Восточноукраинскому университету имени В. Даля.