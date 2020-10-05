В Украине 3 октября объявили победителей ежегодной премии Global Teacher Prize Ukraine. В номинации "Выбор сердцем" победил учитель из Львова Олег Швед. В подарок педагог получил 30 тысяч гривен на поездку на образовательный форум Global Teacher Prize в Дубай.

Мужчина работает учителем украинского языка и литературы во львовской больнице ОХМАДЕТ в течение 30 лет, сообщает "Освитория".

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Как награждали преподавателя

Победителя в номинации "Выбор сердцем" объявляла журналистка, куратор премии Наталья Мосейчук. Она рассказала, что во время поездки во Львов в ОХМАДЕТе она встретила Шведа. Мосейчук тогда подумала, что все учителя должны быть похожими на него.

Номинация "Выбор сердцем" – это не о методике и не об академических успехах учеников, это о человечности и преданности. По правилам я должна была выбрать одного педагога, но я хочу сделать исключение. Два года назад я была во Львове, мы перенимали опыт больничных школ от Западноукраинского медицинского центра и ОХМАДЕТа. Во львовском ОХМАДЕТе я увидела учителя и сразу сказала, что учителя в больничных школах должны быть похожими на него,

– рассказала Мосейчук во время вручения премии.

Кто еще победил на премии

Швед разделил победу в номинации "Выбор сердцем" со своей коллегой Викторией Щербаковой. Она преподает в городе Кролевец на Сумщине. Швед выиграл 30 тысяч гривен, а Щербакова – 80 тысяч. По данным "Освитории", победители поедут на образовательный форум Global Teacher Prize в Дубай.

Интересно! Лучшим учителем страны в 2020 году стал преподаватель истории с Тернопольщины Василий Дьяков. Он получил 250 тысяч гривен и поездку на Global Education and Skills Forum 2020 в Лондон и год бесплатного обучения от общественного союза "Освитория".