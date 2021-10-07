В этом году стартовал пилотный проект по внедрению таких парт в школах Львова. Они уже есть в школе № 31, лицее им. Стуса и лицее №52 им. Лобачевского.

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Теперь ученики во львовских школах каждые 15 минут меняют свое положение с сидячего на стоячее и наоборот. Такая смена поз занимает меньше минуты.

Учителя не заставляют детей все время стоять, а лишь рекомендуют регулярно менять свою позу и создают для этого соответствующие условия в учебных классах. Парты-конторки останутся с детьми до 11 класса.

Почему такие парты нужны? Согласно медицинским исследованиям, более 80% времени вне сна дети проводят в сидячем положении. Это негативно влияет на их здоровье и может привести к непоправимым последствиям в будущем.

Помимо улучшения осанки и зрения, учащиеся становятся более сконцентрированными, у них улучшается память и даже поведение.



Парты, за которыми ученики могут стоять / Фото Vgorode

Еще в 2018 году в Украине начали изучать иностранный опыт по борьбе с малоподвижностью в школах. Оказалось, что во многих зарубежных школах в классах используются также так называемые парты-конторки. Похожие проекты действуют в Великобритании, Германии, Японии, Австралии и США.