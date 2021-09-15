Во львовских школах 33 класса перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Во Львове дети начали все чаще болеть коронавирусом. Сейчас в городских школах уже есть 33 класса, которые учатся дистанционно из-за карантина.

Несмотря на это, в одной школе и детском саду протестировали на коронавирус детей и работников. Однако ни одного больного не обнаружили.

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Во Львове протестовали детей и преподавателей на COVID-19

В городе 14 сентября провели тестовый скрининг на коронавирус одной школы и одного детского сада. Это сделали для определения выборки распространения коронавируса в учебных заведениях.

Сегодня медицинские работники проводили экспресс-тестирование в школе №99. Тесты сделали все вакцинированные работники этого образовательного учреждения, а также 2 класса десятиклассников,

– рассказала руководитель управления образования Львова Зоряна Довганик.

Тесты не показали ни одного положительного результата. Также протестовали воспитателей в детском саду №133. Положительных тестов также не было.

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В городе 33 класса учатся дистанционно

По словам Довганик, ситуация с распространением коронавируса в учебных заведениях меняется. В прошлом году больше болели педагоги, а сейчас – дети.

"На прошлой неделе было 11 работников учебных заведений с COVID-19, по состоянию на сегодня их 13. Динамика относительно учеников значительно разительнее: на прошлой неделе больных было около 17, а сегодня – 48", – добавила чиновник.

В свою очередь, на прошлой неделе 14 классов перешли на дистанционную форму обучения. Сейчас таких классов уже 33.

"Мы активно работаем над тем, чтобы проводить просветительскую работу среди педагогов для того, чтобы они вакцинировались", – отметила Довганик.

По ее словам, 10 сентября состоялась онлайн-встреча львовских учителей с врачом Натальей Тимко, а 14 сентября – с медиком больницы скорой медицинской помощи. Городская власть пытается донести преподавателям, что вакцинация безопасная и безвредная.



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