Исполняющая обязанности начальника управления образования Львова Леся Васюта рассказала, что стоимость за питание в садиках выросла из-за новых требований и норм питания.

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По ее словам, с 1 января 2022 года все садики и школы будут работать по новому меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как выросли цены на питание детей в садиках

Согласно возрастных групп цена вырастет:

для детей в возрасте от 1 до 3 лет за трехразовое питание – родителям придется платить 25,80 гривен (в прошлом году было 18,20 гривен), то есть стоимость выросла на 7,60 гривен.

– родителям придется платить 25,80 гривен (в прошлом году было 18,20 гривен), то есть стоимость выросла на 7,60 гривен. для детей в возрасте от 1 до 3 лет за четырехразовое питание – новая цена 28,80 гривен (в прошлом году было 24,20 гривен), то есть стоимость выросла на 4,60 гривен.

– новая цена 28,80 гривен (в прошлом году было 24,20 гривен), то есть стоимость выросла на 4,60 гривен. для детей в возрасте от 3 до 6 лет за трехразовое питание – цена составит 33,60 гривен (было 27,90 гривен), то есть стоимость выросла на 5,70 гривен.

– цена составит 33,60 гривен (было 27,90 гривен), то есть стоимость выросла на 5,70 гривен. для детей в возрасте от 3 до 6 лет за четырехразовое питание – новая цена 37,80 гривен (было 32,50 гривен), то есть стоимость выросла на 5,30 гривен.

Добавим, что родители платят лишь 60% за питание, остальные 40% – город. То есть, общая стоимость за питание, например, детей в возрасте 1 – 3 года с трехразовым питанием составляет 43 гривны на день.

Каких детей будут кормить бесплатно

По словам Леси Васюты, бесплатно в этом году будут питаться дети из отдельных категорий.

Речь идет о детях:

участников ATO или Революции Достоинства,

внутренне перемещенных лиц,

из многодетных семей,

малообеспеченных семей,

детей сирот и лишенных родительской опеки,

a также медиков, умерших в результате коронавируса

детей с ООП, которые воспитываются в инклюзивных группах.

Интересно, что последние две категории ввели только в 2021 году.

Что известно о новом меню в садиках

К слову, первая леди Елена Зеленская рассказывала, что стоимость питания для детей в садиках в регионах будет разной.

Как изменится детское меню для садиков? По словам шеф-повара Евгения Клопотенка меню:

убрали некоторые специи (например, хмели-сунели),

уменьшили количество используемых продуктов.

Малым детям надо давать 5 раз в день молоко, поэтому добавили больше молочки и различных вариаций блюд с молоком. Но меню на 95% осталось таким, как в школах,

– сказал он.

Клопотенко добавил, что основная идея изменения в питании – дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить себе здоровую пищу.

Также ранее Минздрав утвердил сезонное меню для детей в возрасте от 1 до 6 лет для питания в садиках на осенний период. Перечень блюд для детей – читайте в статье.