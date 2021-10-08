Львовские школы и вузы переходят на дистанционное обучение

Во Львове усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. А уже с понедельника, 18 октября, все учебные учреждения переводят на дистанционное обучение.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, городская комиссия ТЭБ и ЧС согласовала решение об усилении карантина во Львове с 14 октября.

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А с 18 октября на неделю все учебные заведения Львова, кроме младших классов переведут на дистанционное обучение. Речь идет как о школах, так и о высших учебных заведениях города.

В то же время на следующей неделе – с 24 по 30 октября большинство львовских школ планово должны идти на недельные осенние каникулы. В то же время другие учебные заведения, которые не имеют каникул, будут продолжать дистанционное обучение до конца октября.

Усиление карантина во Львове

Добавим, что во Львове с 14 октября прекращают проведение всех массовых развлекательных мероприятий. В то же время в городе смогут проводить небольшие конференции, если все их участники будут иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, в городе приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах.

Садовый также заявил, что в городе вскоре планируют ужесточить ограничения для работников и посетителей заведений питания и торгово-развлекательных центров.

Вскоре у нас будет ситуация, когда в кафе, ресторан или ТРЦ смогут заходить люди, имеющие вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест, и это будет проверяться. Это является нормой для многих стран ЕС, а там значительно лучший уровень вакцинации,

– сказал Садовый.

По данным мэра, сейчас во Львове около трети жителей привиты одной или двумя дозами вакцины.

К слову, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине около 11% школ работают с использованием дистанционной формы обучения. То есть каждая девятая школа.