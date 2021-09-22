Львовская учительница, которая увлекается Гитлером, три года не может восстановиться в должности

Учительницу истории из львовской школы №100 Марьяну Батюк уволили с работы более трех лет назад. Это сделали из-за того, что в соцсетях женщина цитировала слова Гитлера. Учительница решила восстановиться в должности, но суд не рассмотрел ее иск.

Еще в 2018 году учительница и тогдашний депутат Львовского городского совета от ВО «Свобода» Марьяна Батюк распространила на своей странице в Фейсбуке поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера.

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Сама Марьяна Батюк не признала, что распространила сообщение о Гитлере и заявила, что ее страницу взломали. Впрочем, директор школы уволил ее с работы.



Пост Марьяны Батюк в Фейсбуке / скриншот Zaxid.net

Впоследствии учительница подала иск в суд, чтобы восстановиться в должности и получить компенсацию. Шевченковский районный суд начал рассмотрение дела Марьяны Батюк еще в 2018 года.

Однако сама учительница и ее адвокат игнорировали судебные заседания. Шевченковский районный суд более трех лет переносил заседание по этому делу и в конце концов из-за такого поведения истицы оставил иск без рассмотрения.

Суд учел то, что Марьяна Батюк игнорировала все заседания суда. И судья Наталья Луцив-Шумская на очередном заседании оставила иск о восстановлении учительницы на работе без рассмотрения. На это решение она еще может подать апелляцию.

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К слову, в столичной школе в Соломенском районе учитель якобы избил пятиклассника. Директор учреждения образования подтвердила, что инцидент действительно был, и отметила, что там проверяют все обстоятельства и накажут учителя в случае доказательства вины.