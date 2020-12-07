В школе на Львовщине учительница украинского языка и литературы во время перерыва ударила шестиклассника. В сети появилось видео, на котором видно, как учительница дает "подзатыльники" ученику.

Инцидент произошел в селе Потелич Львовской области. Видео опубликовали на странице "Львів Сіті" в фейсбуке.

Интересно Унижала и оскорбляла учеников: в Кропивницком учительницу уволили за скандал – видео

На видео видно, как учительница применила к ученику физическую силу – она дала ученику 6 класса "подзатыльник" и выкрикивала при этом "Какое ты имеешь право?". После этого она добавила: "Ты смотри на него".

Как рассказала Zaxid.net директор Потелицкой школы Светлана Ковальчук, инцидент произошел еще в четверг, 3 декабря, во время перерыва между уроками. Несколько учеников 6-А класса дрались в коридоре, на что отреагировала учительница украинского языка и литературы Надежда Патлыка. Она развела учеников, после чего зашла за ними в кабинет 6-А класса.

Один из учеников в грубой форме крикнул учительнице: "Выйди отсюда! Чего ты пришла?". После этого учительница несколько раз ударила ладонью школьника по затылку,

– сказала она.

Отметим, что точная причина конфликта между учеником и учительницей пока неизвестна. Однако учительницу отстранили от работы, а в школе идет расследование этого случая.

Смотрите видео: на Львовщине учительница ударила ученика

Однако известно, что в Жовковской РГА уже отреагировали на инцидент и отметили, что создали рабочую комиссию для рассмотрения данного вопроса. "Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны обучать детей не только знаниям, но и правилам поведения и этики", – говорится в заметке.

Кроме того, данный случай уже зарегистрировали в Жовковском отделении полиции, работники проведут полную проверку.

К слову, на Ровненщине преподаватель откровенно издевался над подростками – за опоздание он заставлял учеников приседать 50 раз с утяжелителем (тяжелым металлическим муляжом снаряда). Детали и видео инцидента смотрите здесь.