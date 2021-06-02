Трагедия произошла в среду, 2 июня, во время экскурсии в село Каменка Стрыйского района.

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Что произошло

Ученик 6 класса подошел слишком близко к водопаду, чтобы сфотографироваться. Но он поскользнулся и упал в воду. Ученик зацепился ногой за корни дерева и, вероятно, захлебнулся. Окончательные причины смерти установят эксперты.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи, но никакие реанимационные мероприятия не смогли спасти ребенка.

Известно, что группа из 44 львовских школьников находилась на школьной экскурсии, в сопровождении пяти взрослых – трех учителей и двух родителей.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и эксперты, родителей мальчика уже сообщили.



Спасатели ГСЧС вытаскивают мальчика / Фото ГСЧС

По информации управления образования во Львове, по данному факту будет проведено расследование.

Мэр города Андрей Садовый выразил свои соболезнования по поводу трагедии.

Искренние соболезнования родным мальчика, который погиб сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в село Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным. Скорбим вместе с вами,

– написал он.



Редакция 24 канала также выражает соболезнования родным и близким ребенка.