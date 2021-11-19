На Львовщине 850 работников школ, садов и вузов отстранили от работы

В школах, садах и вузах Львовской области отстранили от работы 850 работников, которые не были вакцинированы от COVID-19. Отстраненным педагогам не будут начислять зарплату.

В департаменте образования и науки Львовской ОГА рассказали, что в школах, садиках и учреждениях внешкольного образования отстранены от работы 579 работников, из которых 223 педагога и 356 – обслуживающий персонал.

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В вузах Львовщины отстранили от работы 271 невакцинированного работника. В частности, Львовский медицинский университет имени Д. Галицкого сообщал о 12 отстраненных сотрудниках. Остальные вузы информацию об отстраненных работниках не обнародовали.

Отметим, что согласно приказу Минздрава, вакцинация является обязательной для чиновников и педагогов. С 8 ноября работодатели получили право отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые до сих пор не вакцинировались.

Отстраненные работники могут вернуться к работе только после получения вакцины. На Львовщине уже отстранили от работы 17 невакцинированных чиновников ЛОГА и РГА, а также 320 львовских педагогов.

Добавим, во Львове решили полностью возобновить очное обучение. Ученики 1 – 4 классов сели за парты с 15 ноября, а 5 – 11 классы – возвращаются в школы с 22 ноября.

К слову, на Харьковщине отстранили более 1200 педагогов, из них более почти тысячи – работники вузов. Детали – читайте в статье.