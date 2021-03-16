В соцсети выложили видео открытого урока христианской этики в 5 классе во львовской школе №68, которое очень возмутило родителей учеников. Да, учительница урок превратила в богослужение и проповедь.

Педагог начала урок со слов: "Он всегда здесь, всегда рядом, но чтобы об этом помнить, мы должны его пригласить".

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В соцсети появилась запись открытого урока по христианской этике, который, очевидно, должен был продемонстрировать методику преподавания предмета в обычной школе.

Учительница на уроке рассказывала детям, что она зажжет свечу, и это будет означать, что этот гость уже присутствует на занятии. "Может, уже догадались, кто это тот гость? Да, Господь Бог", – сказала учительница.

А в конце урока состоялось традиционное "жертвоприношение" – дети наклеили на радугу (символ послепотопного завета Бога с людьми) с листочков, прикрепленных к классной доски, сделанные из бумаги разноцветные сердечки со словами благодарности и любви к господу.

Смотрите видео, как учительница проводила урок христианской этики:

Отметим, что этот инцидент произошел еще в октябре 2020 года, однако только сейчас видео приобрело новый резонанс.

Но комментаторы разделились на две части: одни говорят, что все вполне приемлемо, другие напоминают, что Конституция провозглашает свободу вероисповедания.

"Для того, чтобы Бог пришел свечи не нужны. Бог не нуждается в принудиловке, которой является "Христианская этика". Это произвол над Законом Украины, где четко прописано, что церковь отделена от образования и государства", – возмущается один пользователь фейсбука.

Бог не нуждается в принудиловке, которой является "Христианская этика". Это произвол над Законом Украины, где четко прописано, что церковь отделена от образования и государства", – возмущается один пользователь фейсбука. "Детям вместо веры прививают предрассудки , что является абсурдом для воскресных школ и уже неправильной подачей Бога. А здесь это все еще и в коммунальной... Ну абсурд же!" – добавляет другой.

, что является абсурдом для воскресных школ и уже неправильной подачей Бога. А здесь это все еще и в коммунальной... Ну абсурд же!" – добавляет другой. "А если в классе присутствуют дети другой веры? Что тогда? Коврики для молитв в школу брать и по призыву молиться? Оставьте веру за школой", – сказал еще один.

К слову, ранее министр образования Сергей Шкарлет опроверг миф об обязательности христианской этики и отметил, что школы и учителя самостоятельно будут формировать программу обучения.