Во Львове учителей будут вакцинировать прямо на рабочем месте: перечень школ

Во Львове для удобства педагогов в 13 школах города создали временные пункты вакцинации. Они будут работать в среду, 20 октября, с 11:00 до 15:00, в них все желающие учителя смогут получить прививку против COVID-19.

Учителей будут вакцинировать доступными вакцинами: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

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Перечень школ, где будут вакцинировать учителей:

Лицей "Галицкий" – ул. Замковая, 4

Школа №3 – ул. С. Бандеры, 11

Школа №34 им. М. Шашкевича – ул. Замкнена, 8

Школа №36 г. Львова – ул. В. Великого, 55б

Школа №73 г. Львова – ул. Днистерская, 5

Школа №86 – ул. Скорины, 34

Школа №98 Львова – ул. Трилевского, 12

УВК "Школа-гимназия" Шептицких – ул. Гн. Хоткевича, 16

Школа №29 – г. Винники, ул. Сухомлинского, 6

Лицей №37 – ул Солодовая, 6

Школа №99 – ул. Творча, 1

Школа №40 – ул. Любинская, 93-Б

Школа №65 – ул. Роксоляны, 35.

Обязательная вакцинация учителей

В Минздраве отметили, что если до ноября будут учителя без прививки против COVID-19, то их отстранят от работы.

Сколько времени есть у учителей для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть привиться – до 7 ноября.

Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) на время карантина без сохранения заработной платы.

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В КГГА добавляют, что директора школ в Киеве могут получить выговор за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников от коронавируса. В то же время больше одного выговора – основание для увольнения.

Отметим, что работа школ в желтой зоне в режиме офлайн разрешена, но если там вакцинировано не менее 80% работников, в красной зоне – все 100%. Заведения, в которых этот процент ниже, будут переходить на дистанционку.