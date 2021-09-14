Во Львове выберут одно учебное заведение и устроят там тест-скрининг. Учеников и учителей будут тестировать медики больницы скорой медицинской помощи.

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Во Львове протестируют учеников и учителей на коронавирус

На заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение о проверке одной из школ Львова экспресс-тестами на коронавирус. Так специалисты хотят определить выборку распространения COVID-19 в учебных заведениях.

То есть мы утром экспресс-тестами протестируем всех учителей и учеников одного из классов. Этим будут заниматься медики больницы скорой медицинской помощи,

– отметил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В комментарии ZAXID.NET Москаленко отметил, что работники больницы скорой медицинской помощи протестируют всех педагогов и один класс. Процедуру будут делать утром перед учебой.

"А после нее сможем проследить динамику заболевания, ведь именно образовательные учреждения являются местом, где теоретически и практически передается инфекция. Поэтому мы будем думать о следующих шагах", – добавил заместитель мэра.

Чиновник рассказал, что на комиссии также решили провести онлайн-совещания с руководителями школ и детских садов, учреждений профтехобразования, автотранспортных предприятий, чтобы еще раз подчеркнуть важность вакцинации работников.

Обратите внимание! В клинической больнице скорой медицинской помощи сейчас находится 201 пациент с коронавирусом. По словам мэра Львова Андрея Садового, 200 из них – невакцинированные.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала