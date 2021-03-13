Со вторника, 16 марта, учащихся 5 – 11 классов львовских школ переведут на дистанционное обучение. Такое решение предложат на рассмотрение комиссии по ЧС и ТЭБ 15 марта.

Как отметил мэр Львова, учителям предлагают использовать этот день для организации этого процесса.

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В то же время ученики младших классов продолжат обучение в штатном режиме. Это объясняется тем, что не у всех родителей есть с кем оставить ребенка.

Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Во Львовской области очень плохая динамика по росту количества положительных тестов и госпитализации. Особенно госпитализации: ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад,

– подчеркнул Садовый.

Мэр Львова отметил, что нужно разорвать цепь заболевания. Он попросил всех львовян быть ответственным перед собой и своими семьями.

"Громкие вечеринки, банкеты и праздники – это вещи, без которых можно обойтись. Носите маски правильно! Часто мойте руки! Пользуйтесь антисептиком! И будьте мудрыми", – добавил Андрей Садовый.

Что известно о COVID-19 на Львовщине? С начала пандемии во Львовской области зарегистрировали 85 917 случаев заболеваемости коронавирусом, из них – 72 497 больных выздоровели, одновременно еще 2 377 человек умерли. Ранее Максим Степанов заявил, что Львовская область С начала пандемии во Львовской области зарегистрировали 85 917 случаев заболеваемости коронавирусом, из них – 72 497 больных выздоровели, одновременно еще 2 377 человек умерли. Ранее Максим Степанов заявил, что Львовская область приближается к красной зоне карантина. В регионе сейчас занято более 50% коек.

К слову, из-за пандемии некоторые школы перешли на дистанционное обучение. Так, школы закрыты в Ивано-Франковске, Черновцах, Житомирской, Винницкой, Одесской, Волынской и Закарпатской областях. Больше об этом – читайте по ссылке.