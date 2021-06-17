Во Львове школьники будут платить полную стоимость за проезд в автобусах

Во Львове во время летних каникул для школьников приостанавливается право бесплатного проезда в автобусах. Поэтому, уже с 17 июня следующие почти три месяца дети будут платить полную стоимость за билет.

Во Львове ученики имеют право на бесплатный проезд в автобусах в течение учебного года, кроме летних каникул. Поэтому с 17 июня до 1 сентября проезд учащихся в городских автобусах будет платный.

К теме Директорам школ на Львовщине подняли зарплаты до 1000 долларов

Еще в 2018 году Львовский горсовет установил льготную стоимость проезда в общественном транспорте для детей школьного возраста.

С 27 мая во Львове подняли стоимость проезда в автобусах – цена за билет составляет 10 гривен, если его покупать у водителя. Для пассажиров, которые будут покупать билет в точках продажи, проезд будет стоить 9 гривен, и 8,5 гривны при покупке онлайн.

Так, школьникам предоставляется право на льготный – бесплатный проезд в автобусах, при условии предъявления ученического билета или другого документа, удостоверяющего статус школьника. Но такое право для учеников теряется на период летних каникул в школах.

Добавим, что в электротранспорте Львова ученики имеют право на бесплатный проезд в течение целого года.

К слову, во Львовской области в новом учебном году будет меньше школ – там планируют закрыть по меньшей мере 23 учреждения образования. Какие именно школы закроют и почему – читайте в статье.