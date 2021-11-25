Парень неделю был в коме, за его жизнь все это время боролись медики, но лечение не помогло. Прощаться со студентом будут 25 ноября в 20:30.

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"Дорогое сообщество Университета, хотим сообщить вам, что сегодня утром, после внезапного инсульта и недельного пребывания в коме, отошел в вечность студент 2 курса программы IT и бизнес-аналитика, Артем Овсепян", – написали в вузе.



Там попросили присоединиться к молитве за душу Артема и выразить искренние соболезнования его родителям, семье, друзьям, однокурсникам и всем, кто переживает эту потерю.

Когда и где будут прощаться со студентом? Проститься и помолиться за Артема Овсепяна приглашают в храм Святой Софии – Премудрости Божьей в четверг, 25 ноября, в 20:30.

А в пятницу, 26 ноября, 13:20 – Божественная Литургия и возможность пообщаться с духовниками.

К слову, в Харькове 15 ноября под колесами трамвая погибла 19-летняя девушка. Погибшая была уроженкой Индии. Мишра Кхушбу училась на 2 курсе в Харьковском медицинском университете по специальности "Медицина".

Текст публикации УКУ:

Дорогое сообщество Университета, хотим сообщить вам, что сегодня утром, после внезапного инсульта и недельного пребывания в коме, отошел в вечность студент 2-го курса программы IT и бизнес аналитика, Артем Овсепян.

Мы объединяемся в молитве за душу новопредставленного Артема и выражаем искренние соболезнования его родителям, семье, друзьям, однокурсникам и всем, кто переживает эту непомерную утрату.

Приглашаем всех к общинной молитве за Артема в храм св. Софии – Премудрости Божьей: четверг, 25 ноября, 20:30 – панихида и вечер тишины; пятница, 26 ноября, 13:20 – Божественная Литургия и возможность пообщаться с духовниками.