Во Львовской области уже пять школ перешли на дистанционное обучение. В частности, из-за обнаружения коронавируса или технических проблем.

Об этом директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

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Так, три школы перешли на карантин и дистанционное обучение из-за того, что среди учеников или работников учреждений обнаружили инфицированных коронавирусом. Речь идет о:

учебном заведении в городе Ходоров Жидачевского района;

лицее в селе Козева Сколевского района;

школе в селе Великоселки Каменка-Бугского района.

Также отдельные классы в трех школах Львова перевели на дистанционное обучение в связи с больными COVID-19. Также временно приостановлена ​​работа одного из детских садов в городе.

Однако еще две школы перешли на онлайн-обучение по другим причинам. В частности, в селе Солонка Пустомытовского района по меньшей мере до 15 сентября будет капитальный ремонт здания. А в селе Пристань Сокальского района обучение проходит дистанционно, там запретили использование здания школы из-за отсутствия пожарной сигнализации.

Остальные 1188 школ Львовской области учатся в штатном режиме.

К слову, во Львовской области подтверждено более 16 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 454 – летальные. За 8 августа лаборатории подтвердили 196 случаев.