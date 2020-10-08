Львовский лицей международных отношений имени Василия Стуса сообщил, что досрочно уходит на каникулы из-за вспышки коронавируса среди учителей и учеников. Так, осенние каникулы в школе будут с 9 по 16 октября, после этого обучение начнется дистанционно.

Об этом говорится в сообщении на странице лицея в фейсбуке.

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Чтобы обезопасить детей и остановить распространение заболеваемости администрация лицея по решению педсовета переносит каникулы с 9 по 16 октября. "С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", – добавили они.

Сколько в учебном заведении больных COVID-19? По состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном, у шести из них подтвержден коронавирус. Среди учеников пока есть лишь два подтвержденных случая заболевания, еще на самоизоляции работают шесть классов, в которых учатся 172 ученика), а дистанционно – семь классов.

К слову, в двух средних школах Львова ученики старших классов переведены на дистанционное обучение после того, как среди учащихся и персонала были зафиксированы больные коронавирусом. К тому же, в более 20 школах города по 1-2 класса перевели на онлайн-обучение.

Отметим, что по состоянию на 8 октября во Львовской области подтверждены почти 22 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них – 600 человек умерли и 8 396 пациентов выздоровели. За минувшие сутки лабораторные центры выявили 227 положительных тестов.