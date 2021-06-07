За словами директора школи, вчительку звільнили за статтею про систематичне невиконання службових обов’язків.

До теми У США 8-річний хлопчик покінчив з життям через булінг у школі: відео нападу на нього

Вчителька працювала у школі №87 більше двадцяти років. Але в травні батьки звинуватили її в знущанні та булінгу над першокласниками.

Їх обурила поведінка Ірини Федишин, і вони написали на неї заяви до поліції та адміністрації школи.

Раніше в неї вже була догана. Друга догана не дається, а відразу звільняють. У школі була створена комісія, яка спілкувалася з батьками і підтвердила всі ці факти,

– каже директор Павло Петринка.

Водночас вчителька відмовилася навіть писати пояснення, мотивуючи це тим, що подумає чи порадиться з юристом.

Як вчителька знущалася з дітей

Вчителька початкових класів Ірина Федишин під час уроків та перерви словесно ображала дітей та била їх за шафою, щоб ніхто не бачив.

Мама 7-річного Марка Даниїла Піців опублікувала відео, на якому її син розповідає про ляпаси від вчительки.

Виявилося, що за ту шафу вона не раз водила мого сина, там вона його била по обличчю. Діти, які сиділи в класі за партами чули, як мій син плакав там,

– додає мама.

Мама іншого першокласника Світлана Кувшинова розповіла, що її син пів року відмовлявся ходити до школи через булінг від Ірини Федишин.

До слова, у Кам’янці-Подільському батьки учнів 2 класу школи №14 поскаржилися на вчительку. Педагогиня тероризує та знущається з їхніх дітей, малеча тепер навіть боїться ходити до школи.