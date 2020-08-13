Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко намерен забрать у президента Беларуси Александра Лукашенко звание почетного доктора учреждения. Отменят его, вероятнее всего, в сентябре.

Лукашенко могут лишить докторской степени в КНУ

Об этом сообщил проректор университета по научно-педагогической работе Владимир Бугров, передает Интерфакс-Украина. По его словам, такой вопрос будет рассматривать Ученый совет. Собственно этот орган присваивает почетные звания доктора наук.

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Бугров добавил, что ученый совет собирается во время учебного года. Поэтому, скорее всего, рассмотрит этот вопрос уже в сентябре.

Я как член Ученого совета выступаю "за" лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ,

– подчеркнул проректор.

Он подчеркнул, что такое решение имеет хорошие перспективы быть принятым.

Что этому предшествовало

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КН обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора, которое носит Лукашенко.

Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в списке почетных докторов КНУ бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства,

– говорится в их обращении.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

ОТметим, что с 9 по 13 августа в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти. Начались они сразу после выборов президента. Люди не соглашаются с их результатами и считают, что голос у них украли.

Однако власть во главе с Лукашенко применила силу, чтобы подавить такие настроения, – в людей стреляли как резиновыми пулями, так и из помповых ружей. Также силовики жестко задерживали митингующих и после их били едва ли не смерти.

Сейчас известно о 30 жертвах, но число погибших может быть намного больше. Кроме того, белорусские власти задержали почти 7 тысяч человек.